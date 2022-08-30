Утром во вторник, 30 августа, россияне обстреляли из артиллерии центральную часть Харькова. Предварительно сообщается о восьми прилетах.

Об этом в Telegram-канале сообщает мэр города Игорь Терехов.

По его словам, в результате обстрела в одном из любимейших мест отдыха харьковчан вспыхнул пожар. Еще один прилет пришелся у другого места отдыха - в окрестных домах выбило окна.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, из-за обстрела центральной части Харькова погибли 4 человека, еще четверо - ранены.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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