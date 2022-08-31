Поздно вечером 30 августа Харьков подвергся обстрелам. Зафиксирован прилет в Киевском районе, в центре города.

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр города Игорь Терехов.

"Прямое попадание в жилой дом. Пожар. Есть информация о пострадавших", - написал Терехов.

А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что предварительно два человека пострадали в результате обстрела Киевского района.

Это уже третий обстрел центра Харькова за сутки. Около 10 утра из-за обстрела погибли пять человек, возник пожар.

Затем около 15:00 снова произошел обстрел, в результате которого загорелась многоэтажка.

Между тем война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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