Армия РФ пытается обстрелами помешать проезду МАГАТЭ на ЗАЭС через территорию Украины. Фото: открытые источники

Российская армия умышленно обстреливает коридоры для проезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. 

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter.

По его словам Россия умышленно обстреливает коридоры, чтобы предложить проход миссии МАГАТЭ через подконтрольные РФ территории - Крым и ОРДЛО. 

"Позиция(Украины - ред.) неизменна. Доступ только через подконтрольную территорию(Украине - ред.)", - пишет Подоляк.

Советник главы ОП также обозначил еще несколько позиций и требований украинской стороны по ЗАЭС: демилитаризация станции, немедленный вывод российских войск и присутствие на станции исключительно украинского персонала. 

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил об умышленных обстрелах РФ коридора для проезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. По его слова Россия таким образом хочет предложить проход через Крым и ОРДЛО

Напомним, мы рассказывали, как Зеленский и Макрон ночью обсудили предстоящую поездку МАГАТЭ на ЗАЭС.

Ранее СМИ сообщили, что миссия МАГАТЭ уже прибыла в Киев, откуда направится на Запорожскую АЭС.

При этом в РФ заявили, что МАГАТЭ хочет оставить несколько представителей миссии на ЗАЭС на постоянной основе.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо. 

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны"

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и событиях вокруг Украины. 

Читайте Страну в Google News - нажмите Подписаться