Российская армия умышленно обстреливает коридоры для проезда миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter.

По его словам Россия умышленно обстреливает коридоры, чтобы предложить проход миссии МАГАТЭ через подконтрольные РФ территории - Крым и ОРДЛО.

"Позиция(Украины - ред.) неизменна. Доступ только через подконтрольную территорию(Украине - ред.)", - пишет Подоляк.

Советник главы ОП также обозначил еще несколько позиций и требований украинской стороны по ЗАЭС: демилитаризация станции, немедленный вывод российских войск и присутствие на станции исключительно украинского персонала.

Напомним, мы рассказывали, как Зеленский и Макрон ночью обсудили предстоящую поездку МАГАТЭ на ЗАЭС.

Ранее СМИ сообщили, что миссия МАГАТЭ уже прибыла в Киев, откуда направится на Запорожскую АЭС.

При этом в РФ заявили, что МАГАТЭ хочет оставить несколько представителей миссии на ЗАЭС на постоянной основе.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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