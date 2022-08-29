В РФ заявили, что МАГАТЭ хочет оставить несколько представителей миссии на ЗАЭС на постоянной основе
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова российского постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.
По его словам, в составе отправляющейся на станцию миссии - полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью и большая команда сотрудников ООН по логистике и безопасности.
Напомним, сегодня гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия организации уже отправилась на Запорожскую атомную станцию. В Энергодаре она будет позже на этой неделе.
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Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.
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