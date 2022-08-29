Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова российского постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова.

По его словам, в составе отправляющейся на станцию миссии - полтора десятка сотрудников секретариата МАГАТЭ, занимающихся ядерной безопасностью и большая команда сотрудников ООН по логистике и безопасности.

Напомним, сегодня гендиректор МАГАТЭ заявил, что миссия организации уже отправилась на Запорожскую атомную станцию. В Энергодаре она будет позже на этой неделе.

Война в Украине продолжается уже 187-й день. "Страна" следит за происходящим 29 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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