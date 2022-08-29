Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ уже направляется на Запорожскую АЭС.

Об этом Гросси 29 августа написал в Twitter.

"Этот день настал. Миссия поддержки и помощи уже в пути. Мы должны обеспечить безопасность крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы . Горжусь тем, что возглавил эту миссию, которая состоится на ЗАЭС позже на этой неделе", - написал Гросси.

Напомним, ранее The New York Times писала, что в состав миссии вошли 13 экспертов. Сообщалось, что комиссия состоит из представителей "преимущественно нейтральных стран", и там не будет граждан ни США, ни Великобритании, ни других активных партнеров Украины.

Также мы писали, по данным "Энергоатома", в случае аварии на ЗАЭС радиационное облако накроет южные регионы Украины и юго-запад России.

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Ранее мы подводили итоги 186-го дня войны. "Энергоатом" заявил, что радиационное облако в случае тяжелой аварии на ЗАЭС накроет часть юга Украины и юго-западные регионы РФ. Россия продолжала переброску своих войск в Украину. Глава МИД ФРГ Бербок сказала, что следующим летом Киев может по-прежнему нуждаться в поставках тяжелого вооружения, то есть она считает, что война в Украине может затянуться еще на год. США также готовятся наращивать поставки боеприпасов Украине.

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