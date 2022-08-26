Ляшко пообещал, в случае аварии на ЗАЭС препаратов для защиты от радиации хватит всем
Украина закупила достаточно необходимых препаратов на случай возможной аварии на Запорожской АЭС.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на телемарафоне.
"Государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят нам защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал негативного воздействия, и они будут выданы тогда, когда нужно", - отметил он.
По его словам, все больницы в потенциальной зоне воздействия обеспечены этим препаратом. Причем это таблетки, в которых действующие вещества содержатся именно в тех пропорциях, которые нужны.
Ранее Минздрав опубликовал методичку по йодной профилактике на случай радиационной аварии.
Также "Страна" писала, почему из аптек пропал йод и какая ситуация по другим лекарствам.
Тем временем в Киеве могут ввести обязательную эвакуацию и начать ее отработку. По словам директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, в столице при необходимости начнут тренировку эвакуационных комиссий, готовых проводить эвакуацию того или иного района или всего города.
Ткачук подчеркнул, что готовы рассматривать варианты вплоть до принудительной эвакуации.
Тем временем война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы. В Институте изучения войны рассказали, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.
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