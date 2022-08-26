Украина закупила достаточно необходимых препаратов на случай возможной аварии на Запорожской АЭС.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на телемарафоне.

"Государство закупило в достаточном количестве препараты, которые позволят нам защитить щитовидную железу, чтобы радиационный йод не оказал негативного воздействия, и они будут выданы тогда, когда нужно", - отметил он.

По его словам, все больницы в потенциальной зоне воздействия обеспечены этим препаратом. Причем это таблетки, в которых действующие вещества содержатся именно в тех пропорциях, которые нужны.

Ранее Минздрав опубликовал методичку по йодной профилактике на случай радиационной аварии.

Также "Страна" писала, почему из аптек пропал йод и какая ситуация по другим лекарствам.

Тем временем в Киеве могут ввести обязательную эвакуацию и начать ее отработку. По словам директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука, в столице при необходимости начнут тренировку эвакуационных комиссий, готовых проводить эвакуацию того или иного района или всего города.

Ткачук подчеркнул, что готовы рассматривать варианты вплоть до принудительной эвакуации.

Тем временем война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы. В Институте изучения войны рассказали, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.

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