В Киеве могут ввести обязательную эвакуацию из отдельных районов.

Об этом рассказал "Главкому" директор Департамента муниципальной безопасности Киевской горадминистрации Роман Ткачук.

Ткачук объяснил, что пока нет решения о принудительной эвакуации. Жители столицы самостоятельно решают, безопасно ли им находиться в Киеве, особенно рядом с объектами критической инфраструктуры, которые могут атаковать россияне.

"Сейчас мы при необходимости начинаем тренировку этих эвакуационных комиссий и прекрасно понимаем, как будем проводить эвакуацию того или иного района, или всего города.

Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации, система должна быть готова к этому", - подчеркнул Ткачук.

Также он рассказал, что в каждом районе столицы сформированы эвакуационные комиссии исходя из системы гражданской защиты.

Ранее вице-премьер, глава Минреинтеграции Ирина Верещук рассказала, в каких областях могут объявить обязательную эвакуацию.

Как сообщала "Страна", решение об обязательной эвакуации регионов, помимо Донецкой области, еще не принято.

Тем временем война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

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