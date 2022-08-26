Обязательную эвакуацию могут объявить в отдельных районах Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

Об этом сообщила вице-премьер Ирина Верещук в эфире телемарафона

"Я не говорю обо всем регионе, но части будут нуждаться в обязательной эвакуации. Мы к ней тоже готовимся", - заявила она.

Напомнив, что на сегодняшний день обязательная эвакуация была объявлена в Донецкой области.

При этом недавний удар РФ по жд-станции Чаплино как минимум на два дня остановил эвакуацию людей из Донбасса.

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