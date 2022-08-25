Вице-премьер - глава Минреинтеграции Украины Ирина Верещук в комментарии "Стране" отреагировала на предложение главы военно-гражданской администрации Виталия Барабаша о проведении принудительной эвакуации из Авдеевки, откуда не хотят уезжать более 2 тысяч жителей.

"Это должны решать местные власти, они на своей территории лучше ощущают масштаб рисков для жизни и здоровья людей, у них есть данные о наличии воды, света, заминированности, плотности обстрелов", - отметила Верещук.

Напомнив, что местные администрации сами не могут проводить обязательную эвакуацию, для этого она обращается в правительство, а Кабмин должен принять соответствующее решение - как и было сделано с Донецкой областью.

При этом Верещук акцентировала, что формат "принудительной эвакуации" правительством не предусмотрен.

"В постановлении об обязательной эвакуации четко не выписано, насколько "принудительно" она должна происходить. Предполагается, что люди могут официально отказаться от эвакуации. Кроме случаев, где есть статусные дети. При этом у нас нет такой формы, как "принудительная эвакуация". Обязательная - в данном случае это относится к государству, которое обязано предоставить транспорт, жилье, еду, медикаменты - бесплатно", - сказала Верещук.

Напомним, на данный момент вопрос обязательной эвакуации из зон боевых действий является крайне актуальным. Недавно мы писали о новом заявлении Ирины Верещук о том, что решение об обязательной эвакуации регионов, помимо Донецкой области, еще не принято.

Также "Страна" рассказывала о том, что Кабинет министров Украины принял новое постановление о том, что в Украине будут лишать опеки над детьми за отказ от обязательной эвакуации.

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