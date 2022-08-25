В Бучанском и Вышгородском районах Киевской области 25 августа были слышны взрывы. Губернатор Алексей Кулеба успокоил людей, что это идет процесс обезвреживания найденных взрывоопасных предметов после ночных обстрелов.

Об этом он сообщил в Telegram.

"Меры связаны с ликвидацией последствий ночных обстрелов. Поэтому взрывы контролируются и не представляют угрозы людям", - сообщил Кулеба.

Напомним, что россияне ночью ударили ракетами по Вышгородскому району Киевской области. Зафиксировано два прилета, по состоянию на утро пострадавших или погибших среди гражданских не было. Пожары или разрушения жилых зданий или объектов инфраструктуры отсутствовали.

Ночью жители района могли слышать не только звуки обстрелов, но и работы украинской ПВО.

Война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как прошли полгода войны в Украине и какие есть сценарии будущего.