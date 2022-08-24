Российская армия ежедневно сбрасывает на город Северск в Донецкой области более 200 снарядов. Продолжается эвакуация жителей.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины в своем Telegram-канале.

Эвакуироваться жителям Северска помогают полицейские.

"Эвакуированных доставляют в Днепр и в Ивано-Франковскую область", - пишет ведомство.

По данным МВД, в городе остается около 2 тысяч человек.

Напомним, власти Украины объявили в Донецкой области обязательную эвакуацию. При этом за отказ от нее, согласно новому постановлению Кабинета министров, украинцев могут лишать опеки над детьми.

Ранее мы писали, что, по словам военного губернатора Павла Кириленко, из Донецкой области уже вывезли в Украину три четверти жителей.

Война в Украине продолжается уже полгода. "Страна" следит за главными новостями в День независимости в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 181-го дня войны. В РФ заявили о наступлении своих войск на юге Украины в сторону Николаева, однако Украина этого не подтверждала. Мощному обстрелу вчера подвергся центр Донецка, сообщалось о попадании по зданию "администрации" Пушилина. Резко усилились тревожные сигналы о возможных угрозах в День Независимости. Посольство США призвало своих граждан покинуть Украину в связи с повышенной угрозой ракетных ударов.

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