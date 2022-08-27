Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) уже сформировало состав международной делегации, которая вскоре должна посетить Запорожскую АЭС. Ее возглавил глава Агенства Рафаэль Гросси, а в состав вошли 13 экспертов.

Об этом сообщает The New York Times.

Сообщается, что комиссия состоит из представителей "преимущественно нейтральных стран", и там не будет граждан ни США, ни Великобритании, ни других активных партнеров Украины.

Ожидается, что визит миссии агентства в Запорожскую область состоится уже на следующей неделе, пишет издание.

Отметим, что, и по данным WSJ миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС на следующей неделе.

При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что вопрос демилитаризации станции перед делегацией не стоит.

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