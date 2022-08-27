На Запорожской атомной электростанции, где произошло первое в истории полное отключение от энергосети, к питанию подключили второй энергоблок. Об этом сообщает "Энергоатом" в Телеграм.

"Сегодня, 26 августа 2022 года, в 21:15 второй из остановленных вчера энергоблоков ЗАЭС подключен к сети, продолжается набор мощности. Замечаний к работе оборудования и систем безопасности нет", – говорится в сообщении.

Первый из остановленных вчера энергоблоков был подключен в 14:04.

Как писала "Страна", сегодня о ситуации на ЗАЭС в своем вечернем видео рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинские дипломаты и наши партнеры продолжают в ежедневном режиме бороться за безопасность для Запорожской АЭС. И сегодня я хочу поблагодарить и всех тех, кто мобилизует реакцию мира на российский радиационный шантаж, и всех наших атомщиков, всех наших энергетиков, чей профессионализм сейчас в прямом смысле слова спасает и Украину, и Европу, когда они преодолевают последствия российского террора на станции", сказал он в конце 184 дня войны.

Тем временем глава Минздрава Виктор Ляшко пообещал, что в случае аварии на ЗАЭС препаратов для защиты от радиации хватит всем.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС в начале следующей недели.

Франция получила гарантии безопасности от Украины и России для поездки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.