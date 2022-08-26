Президент Украины в своем вечернем обращении к народу сделал акцент на подключении ЗАЭС к электроэнергии и сохраняющейся опасности на атомной станции. Он заявил, что ЗАЭС снова вырабатывает электричество для Украины, но ситуация на заводе остается рискованной и любое отключение АЭС от питания поставит её за шаг до аварии. Зеленский призвал российские войска выйти с территории станции и поблагодарил всех, кто мобилизирует реакцию мира против "радиационного шантажа" и террора РФ.

Основное из того, что Зеленский сказал сегодня вечером:

Сообщил о подключении энергоблоков Запорожской АЭС к энергосетям. Подчеркнул необходимость приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС и вывода оттуда российских войск Рассказал, что за время работы "зерновой инициативы" из украинских портов вывезли первый миллион тонн агропродукции. И что цель - 3 млн тонн ежемесячно, причем 70 заявок на вывоз уже есть Сообщил о видеоразговоре с американским телеведущим Джимми Феллоном, в котором обсуждали, как вести информвойну с Россией.

Напомним, миссия МАГАТЭ посетит Запорожскую АЭС в начале следующей недели.

Франция получила гарантии безопасности от Украины и России для поездки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

Как сообщала "Страна", война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы. В Институте изучения войны рассказали, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, какие изменения могут в ближайшее время произойти в украинской власти.