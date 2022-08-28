Радиационное облако в случае тяжелой аварии на Запорожской АЭС в соответствии с розой ветров на понедельник, 29 августа 2022 года, накроет часть юга Украины и юго-западные регионы России.

Об этом сообщает "Энергоатом", ссылаясь на расчетный прогноз специалистов Госатомрегулирования по состоянию на 29 августа.

"Населению на потенциально опасных территориях показано проведение йодной профилактики и ограничение пребывания на открытой местности без острой необходимости, а в случае его появления применять защитные средства для органов дыхания", - советует "Энергоатом".

Интересно, что, согласно расчетам Энергоатома, наибольшее заражение будет, преимущественно, в тех районах, которые контролируются Россией, а также на территории самой РФ.

Ранее сообщалось, что в случае аварии на ЗАЭС радиация достигнет Киева, Донбасса, стран Балтии, Польши и Беларуси.

Напомним, что ЗАЭС до сих пор работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной безопасности.

Тем временем миссия МАГАТЭ готовится посетить Запорожскую АЭС на следующей неделе. В состав комиссии МАГАТЭ вошли представители нейтральных стран.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 186-й день. "Страна" следит за происходящим 28 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 185-го дня войны. Российские войска начали наступление после нескольких дней затишья. Также идут разные сообщения о движениях российских войск за пределами собственно фронта. "Институт изучения войны" считает, что россияне перебрасывают боевую авиацию из Крыма в Россию - вероятно, реагируя на украинские удары на полуострове.

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