Министерство цифровой трансформации показало как будут звучать разные типы сигналов тревог, которые утвердили украинские власти. Также украинцам объяснили, как себя вести при различных видах опасностей.

Соответствующее звуковое видео публикуют Telegram-каналы.

Кроме того, патрульная полиция Украины разъяснила особенности поведения после звуковых сигналов. Так, при сигнале эвакуации, который звучит как паровозный гудок, необходимо включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейших указаний.

Известно, что сигнал химической опасности звучит как звук церковных колоколов. По этому сигналу необходимо надеть противогаз (при его наличии) либо простейшее средство защиты в виде ватно-марлевой повязки и при имеющейся возможности укрыться в защитном сооружении.

Сигнал радиационной опасности - звон в набат. По сигналу "Радиационная опасность" необходимо надеть респиратор, противопылевую тканевую маску или ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии - противогаз, взять подготовленный запас продуктов, индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой необходимости и уйти в убежище, противорадиационное или простейшее укрытие.

Ранее мы писали, что полицейские советуют с 23 по 25 августа быть особенно бдительными и не игнорировать воздушную тревогу.

Война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 179-го дня войны. Россияне атаковали Нью-Йорк в районе Горловки и Благодатное в Николаевской области. В целом нажим на позиции ВСУ был явно усилен - от Харьковской до Николаевской области. Шойгу сообщил, что РФ уже трижды во время войны в Украине использовала гиперзвуковые "Кинжалы". Советник главы ОП Михаил Подоляк предупредил, что 24 августа могут быть мощные ракетные удары. Полиция 23-25 августа призывает особенно строго соблюдать условия воздушной тревоги и обязательно прятаться в укрытие.

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