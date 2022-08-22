Радиационная опасность, химическая атака и эвакуация. Что делать при сигналах различных атак
Министерство цифровой трансформации показало как будут звучать разные типы сигналов тревог, которые утвердили украинские власти. Также украинцам объяснили, как себя вести при различных видах опасностей.
Соответствующее звуковое видео публикуют Telegram-каналы.
Кроме того, патрульная полиция Украины разъяснила особенности поведения после звуковых сигналов. Так, при сигнале эвакуации, который звучит как паровозный гудок, необходимо включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейших указаний.
Известно, что сигнал химической опасности звучит как звук церковных колоколов. По этому сигналу необходимо надеть противогаз (при его наличии) либо простейшее средство защиты в виде ватно-марлевой повязки и при имеющейся возможности укрыться в защитном сооружении.
Сигнал радиационной опасности - звон в набат. По сигналу "Радиационная опасность" необходимо надеть респиратор, противопылевую тканевую маску или ватно-марлевую повязку, а при их отсутствии - противогаз, взять подготовленный запас продуктов, индивидуальные средства медицинской защиты, предметы первой необходимости и уйти в убежище, противорадиационное или простейшее укрытие.
Ранее мы писали, что полицейские советуют с 23 по 25 августа быть особенно бдительными и не игнорировать воздушную тревогу.
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