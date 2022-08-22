Министерство цифровой информации показало как будут звучать разные типы сигналов тревог, которые ранее утвердили украинские власти.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

На нем Минцифры показывает, как звучат сигналы тревоги о различных видах опасности.

Ведомство на видео показало, как звучит сигнал об угрозе уличных боев, сигнал об артобстреле, сигнал химической опасности, сигнал радиационной опасности, а так же, как звучит сигнал об уже привычной для украинцев воздушной тревоге.

Ранее сообщалось, что полицейские советуют с 23 по 25 августа быть особенно бдительными и не игнорировать воздушную тревогу.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 180-й день. "Страна" следит за главными событиями 22 августа в обновляемом материале.

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