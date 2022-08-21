В некоторых территориальных общинах Украины введены новые сигналы тревоги, сообщающие о различных видах опасности.

Их специфику разъясняет в Facebook Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Новые сигналы звучат так:

сигнал химической опасности – звук церковных колоколов;

сигнал радиационной опасности – звон в набат;

сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда.

После такого оповещения следует включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшей информации.

В случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд - уже знакомый населению украинских городов.

Напомним, в Киеве 20 августа прозвучала 500-я воздушная тревога с начала российского вторжения.

Ранее мы писали, что полицейские советуют с 23 по 25 августа быть особенно бдительными и не игнорировать воздушную тревогу.

Война в Украине продолжается уже 179-й день. "Страна" следит за происходящим 21 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 178-го дня войны. Британская разведка сообщает, что ситуация на фронте в последние недели практически не меняется, а инициатива в ближайшие месяцы перейдет к той стороне, которая сможет создать наступательную группировку.

По поводу взрывов и атак на российские объекты на юге (Крым, Херсон, Мелитополь) - то их за последние дни действительно стало очень много. Среди очевидных успехов ВСУ - аэродром в Новофедоровке и склад боеприпасов под Джанкоем. Также были удары по причерноморским захваченным территориям вроде Кирилловки или Бердянска.

В остальных случаях российская ПВО сбивала нечто над Севастополем, Керчью, Евпаторией, а также мысом Тарханкут.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно о том, что в захваченных областях "референдум" откладывается, угрозе Фукусимы на ЗАЭС и открытии границ для мужчин за $5000 смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".