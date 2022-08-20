Первая сирена, прозвучавшая сегодня в Киеве, стала "юбилейной" - 500-й с начала войны.

В течение дня она звучала еще дважды - таким образом, в настоящий момент киевляне переживали воздушную тревогу уже 502 раза.

Общая продолжительность состояния воздушной тревоги с 24 февраля достигла 526 часов 11 минут.

Напомним, что в Киеве с начала августа наземный общественный транспорт останавливается на время воздушной тревоги. Это касается как муниципальных, так и частных перевозчиков. В случае тревоги водитель должен остановить движение в безопасном месте в соответствии с Правилами дорожного движения, а пассажиры - покинуть салон и пройти до ближайшего укрытия.

Также "Страна" рассказывала, как работают кинотеатры во время войны. Если коротко, то в случае начала воздушной тревоги сеанс прерывают.

Война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

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Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".