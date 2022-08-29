Россия заблокировала пересмотр Договора о нераспространении ядерного оружия из-за упоминания в нем Запорожской АЭС. В Госдепе США объяснили это тем, что РФ не хочет признавать серьезный радиологический риск на захваченном объекте.

Об этом сообщает Reuters.

"Российская Федерация сама решила заблокировать консенсус относительно заключительного документа во время закрытия Десятой обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия. Россия сделала это, чтобы не допустить формулировок, которые лишь признают серьезный радиологический риск на Запорожской АЭС в Украине", – говорится в заявлении Госдепа США.

В проекте заявления четырежды упоминалась ЗАЭС и выражалась "серьезная обеспокоенность военными действиями" вблизи станции. Документ также критиковал неспособность МАГАТЭ обеспечить там безопасность и предотвратить возможные нарушения.

"У нашей делегации есть одно ключевое возражение по некоторым параграфам, которые носят откровенно политический характер", - сказал представитель России Игорь Вишневецкий.

В Госдепартаменте заявили, что "непринятие РФ таких формулировок перед лицом международного консенсуса большинства подчеркивает необходимость для Соединенных Штатов и других продолжать побуждать Россию прекратить свою военную деятельность вблизи (станции – Ред.) и вернуть контроль над станцией Украине".

Договор о нераспространении ядерного оружия должен пересматриваться каждые пять лет. Регулярная встреча ООН относительно договора о нераспространении ядерного оружия должна была состояться еще в 2020 году, но была отложена из-за пандемии COVID-19.

Сейчас же конференция проходила целый месяц в Нью-Йорке, но в итоге принятие совместной декларации заблокировала Россия.

США считают, что действующий договор остается сильным, несмотря на "циничный обструкционизм" РФ.

Ранее Энергоатом заявлял, что в случае аварии на ЗАЭС радиационное облако накроет южные регионы Украины и юго-запад России.