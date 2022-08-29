Миссия МАГАТЭ в составе 14 международных экспертов прибудет в Киев в понедельник, 29 августа. Она собирается посетить занятую российскими оккупантами Запорожскую АЭС.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Делегация международных атомщиков уже отправилась из Вены и сегодня должна прибыть в Киев. Ожидается, что миссия начнет работу на ЗАЭС в ближайшие дни", - говорится в официальном комментарии Николенко, обнародованном на сайте дипломатического ведомства.

По словам спикера, миссия, возглавляемая генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, во время работы на Запорожской АЭС сфокусируется на трех задачах: физическая защита станции, ядерная безопасность и гарантии нераспространения ядерных материалов.

"Позиция Украины четкая: оккупация ЗАЭС со стороны российских войск и ввоз на ее территорию большого количества военной техники и боеприпасов в нарушение всех международных правил подвергают атомную станцию экстремальной опасности, в частности провоцированию ядерного инцидента", - заявил Николенко.

Как ранее сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Россия должна немедленно демилитаризовать объект, вывести военные подразделения, технику и работников "Росатома" и вернуть контроль над ЗАЭС правительству Украины.

Напомним, The New York Times писала, что в состав миссии вошли 13 экспертов. Сообщалось, что комиссия состоит из представителей "преимущественно нейтральных стран", и там не будет граждан ни США, ни Великобритании, ни других активных партнеров Украины.

Также "Страна" сообщала, что в Европе и США назвали Россию виновной в кризисе с ЗАЭС и призвали вывести войска со станции и из Украины.