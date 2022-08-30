Международная миссия МАГАТЭ уже прибыла в Киев, откуда вскоре направится на захваченную Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает CNN, корреспонденты которого заметили членов делегации Международного агентства по атомной энергии в столичном отеле.

Их приезд в Украину сопровождается очередным обстрелом ЗАЭС, который начался сегодня утром.

Назначенная Россией "администрация" заявляет о двух попаданиях снарядов у здания хранилища отработанного топлива.

По данным СМИ, миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС продлится с 31 августа по 3 сентября, а гендиректор МАГАТЭ намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе.

В состав комиссии МАГАТЭ вошли представители нейтральных стран.

Ранее CNN распространил информацию, что американские ученые не нашли аномалий в уровне радиации на Запорожской АЭС. Высокопоставленный военный представитель США сказал, что вокруг атомной электростанции велись "авиаудары и артиллерийские обстрелы", и что США "с большой уверенностью знают, что русские ведут огонь из района вокруг атомной электростанции и используют АЭС для хранения военной техники".

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и событиях вокруг Украины.