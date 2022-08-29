В Молдове принимают меры на случай возможной ядерной катастрофы на ЗАЭС: в поликлиниках распределяются таблетки йодида калия. Об этом сообщил начальник Главного управления медико-социальной помощи Кишинёва Борис Гылкэ на заседании ведомства 29 августа.

По словам Гылкэ, Министерство здравоохранения Молдовы распределило 1 миллион таблеток йодистого калия по регионам на случай ядерной катастрофы.

"Это не значит, что граждане должны обращаться за препаратами. Только в случае опасности и решения чрезвычайной комиссии общественного здоровья таблетки будут распределять между гражданами", - заявил Гылкэ.

Напомним, йодид калия применяется для защиты от выбросов радиоактивных веществ.

В Минздраве Украины также заявили, что в случае аварии на ЗАЭС препаратов для защиты от радиации хватит всем.

Тем временем на Запорожскую АЭС уже отправилась миссия МАГАТЭ, которая пробудет на объекте с 31 августа по 3 сентября. Делегация агентства может привезти с собой необходимые устройства для определения уровня радиации и прочие инструменты.

Гендиректор МАГАТЭ намерен оставить несколько человек на Запорожской АЭС на постоянной основе.