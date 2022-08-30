Ученые правительства США отслеживают данные датчиков радиации на Запорожской атомной электростанции и пока не обнаружили "никаких признаков повышенного или аномального уровня радиации".

Об этом пишет CNN со ссылкой на заявление высокопоставленного представителя Пентагона.

Представитель Пентагона рассказал, что Америка оказывает давление на Россию, "чтобы она освободила электростанцию и позволила украинцам спокойно эксплуатировать ее".

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы МАГАТЭ могло направить свою команду на станцию и обеспечить безопасность эксплуатации этой станции", - заявил представитель Минобороны.

Кроме того, высокопоставленный военный представитель США сказал, что вокруг атомной электростанции велись "авиаудары и артиллерийские обстрелы", и что США "с большой уверенностью знают, что русские ведут огонь из района вокруг атомной электростанции и используют АЭС для хранения военной техники".

Напомним, миссия МАГАТЭ в составе 14 международных экспертов после посещения Киева отправится на занятую российскими оккупантами Запорожскую АЭС.

Ранее мы писали, что в Европе и США назвали Россию виновной в кризисе с Запорожской АЭС и призвали вывести войска со станции и из Украины.