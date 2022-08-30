Президент Владимир Зеленский сегодня ночью провел непротокольный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Президенты обсудили миссию МАГАТЭ, ее хронологию, логистику и особенно вопросы безопасности.

Об этом сообщил пресс-секретарь ОП Сергей Никифоров в комментарии "РБК-Украина".

Никифоров сообщил, что во второй половине дня Зеленский может провести встречу с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси - в зависимости от того, когда миссия отправится на Запорожскую АЭС.

Напомним, что сегодня СМИ сообщили, что миссия МАГАТЭ уже прибыла в Киев, откуда направится на Запорожскую АЭС.

При этом в РФ заявили, что МАГАТЭ хочет оставить несколько представителей миссии на ЗАЭС на постоянной основе.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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