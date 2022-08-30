Мэр Харькова Игорь Терехов сообщает о новом артобстреле города во вторник, 30 августа. В этот раз прилетело в Киевский район.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.

"Несколько прилетов. Пожар в многоэтажке", - написал Терехов.

Напомним, утром 30 августа россияне в очередной раз ударили по центру Харькова. Пострадал Шевченковский район города. Сообщалось о восьми прилетах.

Погибли пятеро мирных жителей, семеро человек пострадали, на месте работают спасатели.

По Шевченковскому району армия РФ ударила из крупнокалиберной артиллерийской системы "Пион".

Спасатели показывали видео последствий утреннего обстрела Харькова.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

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