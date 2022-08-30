В Славянске Донецкой области российские военные из ствольной артиллерии обстреляли базу эвакуационного отряда Красного Креста.

Об этом заявил командир отряда быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины Тарас Логинов.

Всего по базе россияне выпустили четыре снаряда. В результате обстрела разрушено здание, повреждены три автомобиля. Волонтеры не пострадали. В разрушенном здании размещался эвакуационный отряд, который с 18 апреля эвакуировал раненых, больных и маломобильные группы населения.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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