В Херсоне рассказали о запуске школ на оккупированных территориях области. 1 сентября на территории региона открылась 91 школа (до вторжения РФ там работали 417 школ). Таким образом, в Херсонской области работающих образовательных учреждений стало меньше в 4,5 раза.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на назначенную россиянами "главу департамента образования и науки военно-гражданской администрации" Херсонской области Татьяну Кузьмич.

Она заявила, что "переподготовку" прошли 800 педагогов Херсонской области. Сообщается, что обучение в школах будет на русском. Украинский и крымскотатарские языки будут преподавать в рамках "уроков родного языка".

Детям будут преподавать "религиозную культуру" и "светскую этику", добавила Кузьмич.

Какая в реальности ситуация со школами в Херсонской области, "Страна" узнавала у учителей и родителей.

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