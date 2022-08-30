Полиция Украины выпустила рекомендации насчет вещей, которые должны быть у офлайн-школьников на случай эвакуации в укрытие. Список такой:

- бутылка воды;

- снеки;

- заметка от родителей с личными данными;

- телефон;

- зарядное устройство;

- индивидуальные лекарства;

- комплект сменного белья и одежды;

- любимая игрушка или вещь.

Также полиция опубликовала рекомендации родителям и детям на случай сигнала воздушной тревоги.

Ранее мы писали, что из 180 тысяч школьников, которые на данный момент находятся в Киеве, 138 тысяч (около 76% от общего количества) начнут учебный год в режиме офлайн и пойдут 1 сентября очно на занятия.

В то же время по состоянию на начало нового учебного года 641 тысяча школьников находятся за пределами Украины. До 24 февраля в Украине школьников с 1 по 11 класс было почти 4,2 миллиона.

Напомним, война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о ситуации на фронте и событиях вокруг Украины.