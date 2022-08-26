В Киеве 95% школ с 1 сентября будут работать в смешанном режиме - частично оффлайн, а частично на удаленке. И только 22 школы из всех 421 смогут обучать детей исключительно онлайн, потому что рядом не оказалось бомбоубежищ.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно подсчетам КГГА, 60% киевских школьников на данный момент остаются в столице. Только 20% детей уехали за границу, а еще 20% – в другие регионы Украины.

Столичные школы и детсады приняли уже более 4 тысяч детей-переселенцев, и их количество увеличивается.

Напомним, согласно данным МВД, укрытия есть только в 41% школ Украины. Названы регионы, наиболее и наименее готовые к офлайн-обучению.

"Страна" рассказывала, как организуют процесс образования в школах Украины к 1 сентября. Для офлайн обучения бомбоубежище должно быть в 100 метрах от школы.

Война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

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