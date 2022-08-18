В Минобразования перечислили четыре модели обучения, доступные для украинских школьников в условиях войны
В Министерстве образования и науки Украины разработали четыре модели, в соответствии с которыми будет организован учебный процесс в украинских школах с 1 сентября, когда стартует новый учебный год.
Об этом 18 августа сообщил глава министерства Сергей Шкарлет во время педагогической научно-практической конференции "Образование, педагоги - несокрушимые в войне".
Участники образовательного процесса в условиях войны будут распределены по четырем категориям:
- те, кто находятся или вернулись на территории, существенно отдаленные от боевых действий,
- те, кто являются внутренне перемещенными лицами,
- те, кто находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях,
- те, кто временно находятся за пределами Украины.
Для двух категорий учащихся (тех, которые находятся на безопасных территориях без смены места жительства, и тех, кто является внутренне перемещенными лицами) предлагаются пять различных форм обучения:
- очная,
- дистанционная,
- семейная (домашняя),
- смешанная,
- экстернат.
Ученики, которые находятся за рубежом могут также воспользоваться одной из этих форм обучения, кроме смешанной.
Школьники, которые сейчас находятся на временно захваченных территориях или в зоне боевых действий, могут продолжать обучение по:
- дистанционной форме или экстернату по дистанционной форме,
- семейной форме,
- экстернату.
Напомним, в Днепре учеба в школах начнется в онлайн-формате, 80% родителей поддержали решение местных властей.
Также мы писали, что укрытия есть только в 41% школ Украины.
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