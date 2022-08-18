В Министерстве образования и науки Украины разработали четыре модели, в соответствии с которыми будет организован учебный процесс в украинских школах с 1 сентября, когда стартует новый учебный год.

Об этом 18 августа сообщил глава министерства Сергей Шкарлет во время педагогической научно-практической конференции "Образование, педагоги - несокрушимые в войне".

Участники образовательного процесса в условиях войны будут распределены по четырем категориям:

те, кто находятся или вернулись на территории, существенно отдаленные от боевых действий,

те, кто являются внутренне перемещенными лицами,

те, кто находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях,

те, кто временно находятся за пределами Украины.

Для двух категорий учащихся (тех, которые находятся на безопасных территориях без смены места жительства, и тех, кто является внутренне перемещенными лицами) предлагаются пять различных форм обучения:

очная,

дистанционная,

семейная (домашняя),

смешанная,

экстернат.

Ученики, которые находятся за рубежом могут также воспользоваться одной из этих форм обучения, кроме смешанной.

Школьники, которые сейчас находятся на временно захваченных территориях или в зоне боевых действий, могут продолжать обучение по:

дистанционной форме или экстернату по дистанционной форме,

семейной форме,

экстернату.

Напомним, в Днепре учеба в школах начнется в онлайн-формате, 80% родителей поддержали решение местных властей.

Также мы писали, что укрытия есть только в 41% школ Украины.

Война в Украине продолжается уже 176-й день. "Страна" следит за происходящим 18 августа в обновляемом материале.

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