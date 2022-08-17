Учебный год в школах Днепра, как и во многих других городах Украины, начнется 1 сентября в дистанционном формате. Соответствующее решение приняли сегодня депутаты горсовета.

"Мы проводили консультации с родителями. Около 80% из них поддерживают это решение", - сказал мэр Днепра Борис Филатов.

Уроки будут проводить как в так называемом "общем формате", когда занятия с классом идут в формате видеоконференции, так и по типу индивидуальных занятий, когда ребенок выполняет задания, а затем отправляет их педагогу.

Напомним, из Украины за границу выехали 22 тысячи педагогов, они смогут работать в украинских школах дистанционно.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за постоянных обстрелов в Харькове новый учебный год начнется дистанционным обучением. По словам главы Министерства образования и науки Сергея Шкарлета, к проведению офлайн-обучения готовы 41% украинских школ, поэтому местные власти сами будут решать, запускать детей в школы или учиться дистанционно.