Из-за войны в стране за границу выехало около 22 тысяч учителей, 5% от общего количества педагогов. Об этом сообщил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев во время брифинга в "Укринформе".

По словам Горбачева нехватки педагогов не будет, потому что выехавшие за границу учителя смогут работать в украинских школах и осуществлять дистанционное обучение.

Также за пределами Украины, по словам омбудсмена, находится по разным оценкам от 700 тысяч до 1,5 миллиона детей школьного возраста. "В Украине в этом году будет гораздо меньшая наполненность школ, сейчас даже есть проблема с формированием первых классов", – отмечает Горбачев.

Напомним, в Украине более 50% родителей выбирают дистанционную форму обучения в школах с 1 сентября.

Как писала "Страна", в Харькове новый учебный год во всех школах начнется дистанционным обучением.

К тому же, в школах Киева не будут изучать русский язык в этом учебном году, однако в школьной программе украинских школьников оставят произведения Гоголя, Булгакова, Ильфа и Петрова.

Напомним, война в Украине продолжается уже 175-й день. "Страна" следит за происходящим 17 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 174-го дня войны. Вчера был нанесен новый удар по военным объектам РФ в Крыму. С утра взорвался склад боеприпасов под Джанкоем. Российское Минобороны заявило о диверсии. РФ нанесла массированные ракетные удары по Харькову и Житомирской области, где попадание пришлось по военному аэродрому. Президент Владимир Зеленский ответил отказом на петицию с призывом разрешить мужчинам выезжать из Украины, по его словам, это произойдет только после окончания действия военного положения.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, почему в Киеве начали сносить памятные знаки Михаилу Булгакову.