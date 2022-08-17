На данный момент укрытиями обеспечены 41% украинских школ, наилучшая ситуация с их количеством во Львовской области.

Об этом заявил глава МВД Денис Монастырский во время совещания с министром образования Сергеем Шкарлетом и местными властями, сообщает пресс-служба МВД.

"На сегодняшний день имеем в готовности 41% заведений образования, которые имеют укрытие и могут начать образовательный процесс", – сказал министр образования.

Хуже всего обеспечены укрытиями учебные заведения Николаевской области. Там защитные сооружения и убежища оборудованы только в 16% учебных заведений.

Во Львовской области к началу офлайн-обучения в соответствии с нормами и требованиями безопасности готовы 83% заведений.

По словам Монастырского, до начала сентября можно улучшить ситуацию и увеличить процент учебных заведений, которые будут готовы к обучению офлайн. На данный момент требуют организации укрытий более 26 тысяч заведений образования всех уровней.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Харькове новый учебный год во всех школах начнется дистанционным обучением.

Также мы писали, что в Одессе 1 сентября смогут открыться только четверть школ.

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