Учебный год 2022-2023 в Украине начнется 1 сентября и продлится до 30 июня. Его продолжительность и структуру учебные заведения смогут определять самостоятельно.

Об этом сообщил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет, сообщает пресс-служба ведомства.

По его словам, в соответствии с постановлением Кабмина "О начале учебного года во время действия правового режима военного положения в Украине", образовательный процесс в 2022-2023 учебном году начнется 1 сентября в День знаний и продлится до 30 июня 2023 года.

Шкарлет также сообщил, что следующий учебный год может занять больше, или меньше 175 дней. Учебное заведение будет самостоятельно определять продолжительность и структуру учебного года. Продолжительность учебной недели, занятий и отдыха будет определять педагогический совет каждого учебного заведения.

Напомним, ранее "Страна" писала о том, как начнется учебный год на захваченных территориях Украины.

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