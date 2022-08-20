Курская область вводит дистанционное обучение в 13 школах приграничных с Украиной районах.

Дома будут находиться 872 школьника, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Причин он не называет, но, по всей видимости, речь идет о боевых действиях и обстрелах.

"Всего в 6 приграничных районах находятся 86 школ, обучаются около 12 тысяч детей. В 13 школах и 3 филиалах обучение станет дистанционным для 872 школьников.

Онлайн-формат введут: Беловский район – 2 школы, Глушковский район – 3 школы, 3 филиала, Кореневский район – 4 школы, Суджанский район – 4 школы. Еще в нескольких школах приграничных районов занятия будут проходить в других зданиях — организуем подвоз. В Теткинской школе-интернате вводится комбинированное обучение – 12 детей будут обучаться дистанционно, еще 34 человека временно переведут в Пенскую школу-интернат", - написал Старовойт.

Такой режим работы образовательных организаций в приграничных районах планируется сохранить на время действия "желтого" уровня террористической опасности.

Ранее мы писали, как в Курской области недавно произошло несколько диверсий. ФСБ РФ заявила, что "украинскими диверсантами" были подорваны опоры ЛЭП, которые идут от Курской АЭС, а паблики писали также о взрыве на железной дороге.

Тем временем война в Украине продолжается уже 178-й день. "Страна" следит за происходящим 20 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 177 дня войны. Вчера вечером взорвался склад боеприпасов под Белгородом, а над Керчью и Севастополем сработала ПВО. "Власти" Крыма заявили, что сбили украинские беспилотники. Киев своего участия в данных событиях не подтверждал.

Кроме того, Администрация Байдена и Пентагон заявили, что готовы предоставить Украине дополнительную военную помощь на сумму около 800 миллионов долларов.

Также вчера сообщалось, что Кабмин разрешит с 1 сентября выезжать за границу мужчинам-представителям бизнеса. Это станет первым подобным серьезным послаблением для мужчин с 24 февраля.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Более подробно об итогах пятницы, 19 августа, смотрите в блоге Олеси Медведевой "Ясно. Понятно".