На 28-м километре железной дороги "Льгов — Суджа" в Курской области России обнаружили повреждение рельсов.

Об этом сообщил курский губернатор Роман Старовойт в своем Телеграм-канале.

По его словам, среди версий произошедшего рассматривается попытка подрыва.

Старовойт уточнил, что этот участок использовали для маневровых работ с грузовыми вагонами. Сейчас движение на нем приостановлено.

Ранее мы рассказывали, как в Беларуси трое жителей Бобруйска 27 и 28 лет сожгли аппаратуру, обеспечивающую движение железнодорожных составов. В Украине их уже назвали "рельсовыми партизанами", то есть теми, кто собирался пускать под откос поезда с российскими военными. После задержания в автомобиле подозреваемых обнаружены радиостанции и специально изготовленное устройство для "схода с рельс" подвижного состава.

Тем временем война в Украине продолжается уже 168-й день. "Страна" следит за главными новостями 10 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 167-го дня войны. Президент Владимир Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для россиян. Разведка Британии заявила, что за последние 30 дней РФ продвинулась под Бахмутом на 10 км, а на других участках Донбасса - не более чем на три км. На крымском военном аэродроме "Саки" под Евпаторией вчера произошли множественные взрывы с детонацией боеприпасов. Официально ни Киев, ни Москва о том, что за взрывами стоит Украина, не сообщали. Однако эту версию активно обсуждали в СМИ и соцсетях.

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