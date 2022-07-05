Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявляет, что утром 5 июля регион попал под артиллерийский обстрел. Об этом он написал в Telegram-канале.

Он утверждает, что обстреляны населенные пункты Глушковского района (граничит с Сумской областью Украины - Ред.). Как утверждает Старовойт, зафиксированы прилёты в деревне Марково и в посёлке Тёткино.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы подробно рассказывали о главных событиях прошлого дня.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.