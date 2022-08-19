В Белгородской области РФ, в городе Старый Оскол, случился пожар.

В украинских Телеграм-каналах сообщают, что в этом районе находится военный аэродром. Однако местные паблики пишут, что горит в районе базы отдыха "Шоколад".

МЧС России заявило, что в Старом Осколе загорелась хозяйственная постройка на базе "Шоколад".

"В 21 час 40 минут поступило сообщение о том, что на базе отдыха "Шоколад" в Старооскольском городском округе горит хозяйственная постройка", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что горел склад дров и что его уже потушили.

Ранее "Страна" сообщала, что в районе села Тимоново Белгородской области загорелся склад с боеприпасами.

Также мы писали, что раздавались взрывы в районе аэродрома Бельбек. Это военный аэродром, расположенный на северо-западе Севастополя. Как выяснилось, это средствами ПВО был сбит беспилотный летательный аппарат.