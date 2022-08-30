Из 180 тысяч школьников, которые на данный момент находятся в Киеве, 138 тысяч (около 76% от общего количества) начнут учебный год в режиме офлайн и пойдут 1 сентября очно на занятия.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Остальные школьники на данный момент будут учиться дистанционно.

По данным КГГА, в режиме офлайн смогут работать только те школы, где есть укрытия. Также допускается, чтобы укрытия находились в пешей доступности. Сейчас таковых школ в столице насчитывается 421.

Школы, в которых есть укрытия, готовы одновременно принять 145 тысяч человек, а заявления об очном обучении детей написали 138 тысяч родителей.

"Количество мест в укрытиях колеблется, поэтому одновременно в очном учебном процессе могут участвовать педагоги и школьники количеством не большим, чем емкость укрытия", - сообщают в КГГА.

Родители могут изменить формат обучения ребенка в течение года. Учащиеся школ, которые не откроются для очного обучения, могут при наличии мест перейти в другое учебное заведение.

Напомним, ранее мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве 95% школ смогут принять детей на обучение в очном формате.

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