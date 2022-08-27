В украинских учебных заведениях поселят переселенцев - точнее, в тех из школ и ВУЗов, которые новый учебный год начнут в режиме онлайн.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Сейчас в Украине значительное количество образовательных заведений готовится к учебному году, но вместе с тем собирается работать в режиме онлайн. Их помещения – утеплены и оборудованы – могут стать хорошим приютом для ВПЛ. Было решено увеличить количество заведений, которые будут переоборудованы под места компактного проживания внутренних переселенцев", - отметила она.

Верещук добавила, что самой первой задачей власти является обеспечение каждой семьи, которая эвакуируется из опасных регионов и с временно оккупированных территорий, надлежащими условиями для проживания.

Отмечается, что для поддержки развертывания дополнительных мест для переселенцев в учебных заведениях планируют привлечь международные организации.

Ранее сообщалось, что в Киеве 22 из 421 школ будут работать в режиме онлайн, потому что рядом нет убежища.

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