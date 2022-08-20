Внутренне-перемещенные лица, подавшие заявления через "Дiю" до 30 апреля, но не получили помощи, смогут дополнительно обратиться с заявлением в орган соцзащиты населения.

Для получения помощи человек должен прийти в орган соцзащиты и написать заявление. Также нужно дополнительно подать информацию, сохраненную в "Дii", что подтверждает факт подачи заявления через это приложение.

Помощь назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявления. Это можно сделать до 1 октября 2022.

Как писала "Страна", в Украине увеличат до 900 гривен выплаты на коммуналку за прием переселенцев. Желающие приютить семью переселенцев должны обратиться с заявлением в органы местной власти или присоединиться к программе через "Дию" или сайт "Прихисток".

Ранее министр Ирина Верещук заявила, что за время войны программой "Прихисток" воспользовались 420 тыс. переселенцев, а могли миллионы.

Тем временем в Кабмине прогнозируют новую волну внутренних переселенцев накануне отопительного сезона.