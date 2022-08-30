По состоянию на начало нового учебного года 641 тысяча школьников находятся за пределами Украины.

Об этом заявил министр образования Украины Сергей Шкарлет в интервью Алесе Бацман.

По словам Шкарлета, до 24 февраля в Украине школьников с 1 по 11 класс было почти 4,2 миллиона.

"На сегодняшний день 641 тысяч школьников выехали в Европу. Ещё 200 тысяч – на оккупированных территориях", - пояснил министр.

Напомним, ранее мы сообщали, что по данным КГГА в Киеве около 76% школьников начнут учебный год в режиме офлайн. В то же время в оккупированной Херсонской области, помимо начавшихся наступательных действий ВСУ, идет еще один процесс - россияне и назначенные ими "власти" региона готовятся открыть с 1 сентября школы с обучением по российской программе.

Война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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