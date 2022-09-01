В четверг, 1 сентября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил школьников и студентов Украины с Днем знаний и началом нового учебного года.

Соответствующее видеопоздравление обнародовано в телеграм-канале президента.

"Этот учебный год все начинают по-разному. Кто-то вдали от дома - в других регионах Украины. Кто-то вдали от дома – в других странах. Кто-то дистанционно, в онлайн-формате. Кто-то в родной школе или в своем университете, но все же не в покое. Однако важно, что учебный год начинается. Важно, что обучение продолжается", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, в Украине учащиеся 3,5 тысяч школ будут учиться с 1 сентября офлайн. Формат обучения можно изменить в течение учебного года, в частности, если на этом настаивают родители учеников. Это будет зависеть от ситуации безопасности в каждом конкретном регионе.

Также мы писали, что должно быть в рюкзаке школьника на случай воздушной тревоги. Также полиция опубликовала рекомендации родителям и детям на случай сигнала воздушной тревоги.

Кроме того, сообщали, в Харькове школьники будут заниматься исключительно дистанционно. Из-за войны никаких торжественных линеек и традиционного праздника на площади Свободы не будет.