Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев призвал украинские телеканалы не показывать в своих сюжетах учебные заведения и не указывать их названия и местонахождение в целях безопасности.

"Я понимаю желание телеканалов дать картинку "к началу учебного года". Но очень прошу: не показывайте учебные заведения, тем более – не указывайте их названия и местонахождение. Думаю, лишнее объяснять, почему этого не нужно делать", - написал Горбачев в Facebook.

Отметим, что в Украине учащиеся 3,5 тысяч школ будут учиться с 1 сентября офлайн. Об этом сообщил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

Война в Украине продолжается уже 189-й день. "Страна" следит за происходящим 31 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 188-го дня войны. Генштаб ВСУ сообщил, что третий армейский корпус РФ перебрасывают под Харьков и Запорожье. То есть, видимо, наступательные действия Россия намерена усиливать именно там. Западные СМИ написали, что РФ уже получила иранские беспилотники для войны в Украине. Что касается наступления ВСУ на юге, официальные лица не комментировали ход боев, сообщалось лишь, что они продолжаются. Глава ОП Ермак заявил о "новом этапе войны" и призвал Запад предпринять новые шаги по укреплению безопасности Украины.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, как в оккупированном Херсоне хотят открывать школы с 1 сентября.