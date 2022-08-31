В Украине учащиеся 3,5 тысяч школ (138 тысяч школьников в Киеве или около 76% от общего количества) начнут учебный год в режиме офлайн и пойдут 1 сентября очно на занятия в условиях полномасштабной войны в Украине.

Об этом сообщил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко, пишет Укринформ.

По его словам, образовательные учреждения "готовы" начать работу в привычном формате. В целом образовательный процесс начнется в 12,9 тыс. заведениях общего среднего образования.

"Еще 3867 будут работать в смешанном режиме, будут использовать как очную, так и дистанционную форму работы. И полностью дистанционно планируют работать 5497 заведений", - резюмировал Кононенко.

Также он добавил, что таким образом большинство школ начнут учебный год офлайн или в смешанном формате.

Зато в учебных заведениях, чьи укрытия не способны разместить всех участников учебного процесса – детей и персонал школы – возможно посменное или смешанное обучение. Кононенко подчеркивает, что соответствующее решение принимает руководство каждой отдельной школы с учетом рекомендаций военных администраций.

Он также напоминает, что формат обучения можно изменить в течение учебного года, в частности, если на этом настаивают родители учеников. Это будет зависеть от ситуации безопасности в каждом конкретном регионе.

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