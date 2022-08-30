В Днепре в рамках подготовки к отопительному сезону планируют массово отключать от отопления бюджетные учреждения, библиотеки и школы.

Об этом в интервью изданию Бабель сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

"Чем меньше будет нагрузка на отопительную систему, тем легче будет пережить зиму. Я с первого дня войны говорил, что в такой ситуации женщинам, пожилым людям и детям лучше переехать в более безопасное место. Но при этом должны работать промышленные предприятия, должна создаваться продукция, должен работать бизнес и должны уплачиваться налоги. Мы не выиграем войну, если положим экономику", — сообщил Филатов.

Также Филатов рассказал, как город готовится к зиме. По его словам, есть два сценария: средней тяжести и апокалиптический.

"Для сценария средней тяжести у нас есть схема, как мы будем переключать наши мощности. Мы тоже закупаем генераторы, обращаемся к крупным подрядчикам и промышленным предприятиям. Они снимают генераторы со своих мощностей и дают нам возможность перебросить их на жилые массивы. Мы закупаем разные альтернативные виды топлива", — рассказал мэр Днепра.

Он отметил, что в случае "апокалиптического" сценария плана нет ни у кого.

"Есть апокалиптический сценарий, если нанесут удары по всем нашим мощностям, передающим тепло. Например, если применят тактическое ядерное оружие или что-нибудь произойдет с Запорожской АЭС. Об этом лучше не говорить. Я просто мало верю в то, что они одновременно попадут по всем нашим городским тепловым станциям и по водозаборам. Это технически сложно — и с военной точки зрения, и с точки зрения ПВО", — размышляет Филатов.

Ранее глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко также сообщил, что Украина столкнется с самой холодной зимой за последние десятилетия. По словам Витренко, НАК намерен снизить температуру в централизованных системах отопления страны. Температура внутри помещений будет установлена на уровне от 17 до 18 градусов, что примерно на четыре градуса ниже той нормы, что была ранее.

Напомним, война в Украине продолжается уже 188-й день. "Страна" следит за событиями 30 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 187-го дня войны. Главным событием дня стали сигналы по официальным каналам о контрнаступлении ВСУ в Херсонской области. О прорыве первой линии обороны россиян сначала сообщила опергруппировка "Каховка", позже информацию подтвердили в пресс-центре Сил обороны юга. А назначенные РФ "власти" Энергодара заявили, что в результате артиллерийского обстрела пробита крыша спецкорпуса Запорожской АЭС, в котором хранится ядерное топливо.

"Страна" подробно анализировала, что происходит на юге Украины и какая есть информация о контрнаступлении ВСУ.

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