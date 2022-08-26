Во Львове на случай экстренных ситуаций устроят пункты обогрева в бомбоубежищах. Для этого укрытия оборудуют печками-буржуйками.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой в своем официальном Telegram-канале.

Садовой заявил, что город на 100% готов к отопительному сезону, но "должны быть готовы к разным чрезвычайным ситуациям".

Ранее мы писали, что Садовой призвал жителей Львова готовиться к тяжелой зиме. Мэр Львова записал 5-минутное видео, в котором призвал горожан готовиться к трудной зиме и рассказал, чего ждать городу при наступлении холодов.

Также "Страна" рассказывала, как украинцы готовятся к суперсложной зиме и чем реально можно будет согреться.

Война в Украине продолжается уже 184-й день. "Страна" следит за происходящим 26 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 183-го дня войны. Серьезных изменений на фронте вчера не было. "Энергоатом" заявил, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети. Financial Times сообщила, что РФ надеется захватить весь Донбасс до зимы. В Институте изучения войны рассказали, что стратегические военные цели России в Украине не изменились.

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