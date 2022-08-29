Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко вновь сообщил, что Украина столкнется с самой холодной зимой за последние десятилетия.

Об этом он сказал в интервью CNN.

По словам Витренко, НАК намерен снизить температуру в централизованных системах отопления страны. Температура внутри помещений будет установлена на уровне от 17 до 18 градусов, что примерно на четыре градуса ниже той нормы, что была ранее.

"Если зима будет холодной, газа для централизованного отопления без дополнительного импорта не хватит. Следовательно, мощности для отопления населения не хватит", - сказал Витренко CNN.

Он предупредил, что, если Украина столкнется с нехваткой угля, электроэнергию необходимо будет вырабатывать с использованием газа, добавив, что, если стране придется импортировать дополнительный газ, ей потребуется финансирование от международных партнеров.

Также он заявил, в сценарии, по которому не хватает газа или угля, Украина может столкнуться с отключением электроэнергии.

"У нас единая энергосистема, поэтому если не будет угля, то понадобится газ, но и его будет мало. Тогда, соответственно, в энергосистеме не будет хватать электроэнергии, и нам придется прибегать к веерным отключениям электроэнергии по Украине", — сказал Витренко.

Днем ранее в интервью для The Guardian Витренко нарисовал такие же прогнозы, что в квартирах зимой будет холоднее обычного и возможны массовые отключения тепла.

Между тем правительство Норвегии рассмотрит возможность выделения Украине двух миллиардов норвежских крон (это около 200 миллионов долларов) на закупку природного газа в ближайший отопительный сезон.