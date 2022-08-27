Этот отопительный сезон станет самым сложным в истории Украины. Поэтому правительство выделяет 1 млрд. 409 млн. гривен на закупку стратегического запаса материальных резервов, который позволит оперативно реагировать на вызовы и проблемы тепло- и водоснабжения.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Речь идет об оборудовании с простым и быстрым развертыванием и обслуживанием.

Параллельно с закупками украинское правительство продолжает ремонты критической инфраструктуры и другую подготовку к отопительному сезону.

"Состояние готовности сейчас 75%. Делаем все, чтобы все украинцы этой зимой были с теплом и светом", - написал Шмыгаль.

Ранее Денис Шмыгаль заявлял, что Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов (около $350 млн американских) на закупку газа к отопительному сезону.

Помимо этого, вице-премьер по вопросам реинтеграции Ирина Верещук прогнозирует новую волну внутреннего перемещения с востока на запад Украины, которая начнется в преддверии отопительного сезона.

Тем временем война в Украине продолжается уже 185-й день. "Страна" следит за происходящим 27 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 184-го дня войны. По линии фронта не сообщалось о каких-либо значимых продвижениях. Зато продолжились события на Запорожской АЭС, в которых мы попытались разобраться. А Белый дом объявил о попытке объединить все усилия в сфере военной помощи Украине, собрав их в единую миссию во главе с генералом-командующим.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает, зачем Путин увеличивает армию, а Штаты ставят "смотрящего" за Украиной.